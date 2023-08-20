Менш ніж за місяць юдеї відзначатимуть Новий рік - Рош га-Шана. Традиційно паломники вже почали з'їжджатися до Умані на Черкащину. Там знаходиться могила лідера Брацлавського хасидизму Цадика Нахмана.

Мій колега Станіслав Кухарчук зустрічав перших юдеїв.

Умань, район паломництва Брацлавських хасидів. До масових святкувань ще місяць, а заходи безпеки вже посилені. Патрулі Нацгвардії та поліції - скрізь. Ледве правоохоронці помітили камеру - наша знімальна група одразу потрапила під підозру.

- Ви глибоко замаскований агент? - Який? - Замаскований агент...

Після перевірки документів, поліцейські вибачились і відпустили, мовляв, час зараз не спокійний. Утім готуються до Рош га-Шана не тільки правоохоронці. Квартал паломництва гуде від техніки. Віктор із колегами прокладає у святому місці новий водогін. Каже, строки горять. Всі роботи треба завершити за два тижні до юдейського нового року. Адже саме тоді почне прибувати основна маса прочан.

Віктор - робітник:

5 днів працюємо - 250 метрів проклали. Якщо не буде каменів, то встигнемо.

Більшість крамниць у кварталі паломництва ще зачинені - покупців майже немає. А от Тетяна вирішила часу не гаяти й вже відкрила свій кіоск. У кварталі жінка торгує вже 12 років. Каже, чимало хасидів осіли в Умані й живуть тут постійно, тож покупці в неї будуть. Останнім часом паломники полюбляють український хенд-мейд, тому родзинкою її ятки цьогоріч будуть дитячі вишиванки.

Тетяна - підприємиця:

- Клас. І це купують? - Так, купують. Вони більше до нас, до українців. Вони вже тут вже місцеві, які по 12-15 років живуть, квартири викупили, половина дома вже хасиди.

Хоча і не масово, але хасиди уже почали потроху з'їжджатись до Умані. З дружинами та дітьми вони поспішають зайняти найкращі номери в місцевих готелях. Адже перед самим Новим Роком це буде зробити майже не реально.

Хаїм поспішає розселити новоприбулих у своєму готелі. Він громадянин Ізраїлю, хоча вже 12 років живе і веде туристичний бізнес в Умані. Каже, із закритим небом дістатись до України зараз складно, тому хоче гостям створити максимальний комфорт після довгої дороги.

Вони приїхали з дуже тяжкої дороги, для того, щоб їхати сюди - це мінімум 8 годин. Вони стомлені, їм дуже важко. Зараз вони мають відпочити та зрозуміти, що відбувається.

У Хаїма в Умані кілька крамниць та готель. Навіть після російського вторгнення він залишився в Україні й продовжує працювати. Чоловік впевнений, тут, у святому для юдеїв місці, йому та одновірцям нічого не загрожує. Та й до війни їм не звикати.

Хаїм Хазін - громадянин Ізраїлю:

Ми живемо в Ізраїлі у воєнній обстановці, постійно стріляють араби й постійно тривога. Хасидів це не лякає. Рабі Нахман казав приїжджати до нього на кожен Рош га-Шана і це святе. Хасиди не боялися, не бояться і не будуть боятися.

Ось так з дороги й одразу на молитву до могили Рабі Нахмана. Юдейський пророк заповідав своїм послідовникам молитись, їсти, святкувати, співати та танцювати. І хасиди заповіту дотримуються.

Звуки музики на могилі Цадика Нахмана переплітаються зі словами юдейських молитов. Моляться хасиди за щасливий прийдешній рік, за здоров'я та довголіття. Та вже другий рік поспіль і за перемогу України. Для них це також важливо.

Утім не молитвою єдиною. Заходи безпеки у місті паломництва посилені. Минулого року на Рош га-Шана до Умані приїхали понад 20 тисяч прочан з усього світу. Аби убезпечити гостей під час російських ракетних нальотів тут обладнали десятки сховищ.

Ірина Рибницька - виконавчий директор благодійного фонду Історико-Культурний центр міста Умані:

За досвідом попереднього року паломники почували себе досить убезпеченими. Мабуть, це і робить їх упевненими, що паломництво має пройти на досить безпечному рівні. Українською стороною зі свого боку робиться усе можливе для забезпечення належної підготовки для безпечного святкування Рош га-Шана

Вся інформація про заходи безпеки в районі паломництва засекречена. Власне, як і інформація про можливу кількість хасидів, які приїдуть на святкування. Та, на відміну від минулого року, паломників очікують в рази більше.