В ефірі телемарафону "Єдині Новини" на телеканалі "Інтер" заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів деталі турне президента Володимира Зеленскього в Нідерланди, Швецію та Данію.

На сьогодні вже 3 країни відвідати і успішність цих візитів, це зброя і конкретні види озброєння. Ми говорили, що Швеція може надати Україні літаки Gripen і поряд з F-16 є доволі ефективними платформами, аби панувати у небі та захищати своє небо проти російських крилатих ракет, дронів і подібної зарази", - каже він.

Данія і Нідерланди зробили проривне рішення, каже він.

"Данія і Нідерланди - сказано не лише про конкретне постачання машини F-16, не лише дано офіційний старт навчанням українських пілотів. Бо в Швеції іде про тестування українських пілотів, то в Данії вже іде про початок навчання. Від швидкості навчання і іде швидкість постачання F-16. В Нідерландах було чітко сказано, що конкретна кількість машин - 42. Вони будуть поставленні після завершення навчань. В Данії пішли далі і сказали, що F-16 можуть бути поставлені до кінця року. Важко переоцінити успішність цього результату, але безумовно, ці країни пройшли під знаком: Коаліція літаків та Повітряного щита. Україна не може збирати весь авіапарк світу, але нам потрібні 2-3 види літаків, які досить швидко опанують наші пілоти і допомагати захищати українське небо", - каже він.