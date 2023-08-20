У Чугуєві триває відбудова зруйнованих росіянами будинків [ Редагувати ]
Триває відбудова зруйнованих російськими снарядами будинків у Чугуєві, на Харківщині. Ремонт зараз роблять у двох багатоповерхівках. Утім чи встигнуть до холодів? І чи зможуть повернутися туди місцеві жителі? Світлана Шекера з'ясовувала.
Чугуїв - одним із перших прийняв удар окупантів. Ще вдосвіта 24 лютого 2022 російська армія вдарила по мікрорайону Авіатор, що знаходиться поруч із Чугуївським військовим аеродромом.
Сергій Лободенко, голова Чугуївської РВА:
І біля одного з будинків загинув хлопчик. Це перша дитина взагалі в Україні, яка загинула під час повномасштабного вторгнення, тому ці будинки найперші почали відновлюватись.
Зараз у Чугуєві йде відновлення двох багатоповерхівок. Ще один будинок, який нині відновлюють, постраждав у грудні 2022. Після влучання ракети було зруйновано декілька поверхів.
Олексій Камєнєв, житель Чугуєва:
Ми спали з жінкою у цей час, десь о 23:35 був приліт. А ми прийшли до тями десь о 1-й годині. Там балконний блок повністю вилетів в спальню, тому що спальня на той бік виходить. А з цього боку всі вікна були пошкоджені. А зараз хлопці наші ще будують, їм велика подяка.
Задача для будівельників - впоратися із ремонтом якомога більшої кількості квартир до початку опалювального сезону, щоб туди могли повернутися люди.
Олександр Бизов, будівельник:
Зараз ми відбудовуємо технічний поверх, проводиться мурування цегляної кладки. Плануємо заміну сантехнічних магістралей та електричної розводки. З 5 поверху по 2 була заміна перекриття. Конструктивні роботи ми плануємо завершити до кінця серпня місяця. Потім будемо робити фасадні роботи, вікна, двері.
А так - виглядає амбулаторія в селищі Лісне, яке було під ударами ворога з перших днів великої війни. Роботи виконують як коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії, так і з місцевого бюджету. Обійдеться відновлення амбулаторії в 9 мільйонів гривень. Прийняти перших пацієнтів планують у кінці жовтня. Бо до села вже повернулася тисяча людей, і допомога медиків їм дуже потрібна.
по темі
У громаді пошкоджено понад півтисячі житлових будинків, лікарні, школи та магазини. Марічка Золота - розкаже докладніше.
Нещадним вогнем противник поливає населені пункти. І як виживає там місцеве населення завдяки рятувальникам - розкаже мій колега, воєнкор Руслан Смєщук.
На Херсонщині триває відбудова населених пунктів, зруйнованих внаслідок російської агресії. Під патронатом Дніпропетровщини - Бобровий Кут, Ольгине та Старосілля. Коли там будівельники планують завершити роботи? І чи повертаються у відремонтовані домівки вже місцеві жителі?
Бої за Куп'янськ. Росіяни кидають на штурм міста загони в'язнів. Ситуація в регіоні напружена і складна. З Куп'янського району евакуйовують місцеве населення. Людей вивозять автобусами. Хоча залишаються й ті, хто категорично відмовляється їхати.
США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 мільйонів доларів. Що до нього увійде? І коли обіцяють поставки озброєння?