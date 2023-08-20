Триває відбудова зруйнованих російськими снарядами будинків у Чугуєві, на Харківщині. Ремонт зараз роблять у двох багатоповерхівках. Утім чи встигнуть до холодів? І чи зможуть повернутися туди місцеві жителі? Світлана Шекера з'ясовувала.

Чугуїв - одним із перших прийняв удар окупантів. Ще вдосвіта 24 лютого 2022 російська армія вдарила по мікрорайону Авіатор, що знаходиться поруч із Чугуївським військовим аеродромом.

Сергій Лободенко, голова Чугуївської РВА:

І біля одного з будинків загинув хлопчик. Це перша дитина взагалі в Україні, яка загинула під час повномасштабного вторгнення, тому ці будинки найперші почали відновлюватись.

Зараз у Чугуєві йде відновлення двох багатоповерхівок. Ще один будинок, який нині відновлюють, постраждав у грудні 2022. Після влучання ракети було зруйновано декілька поверхів.

Олексій Камєнєв, житель Чугуєва:

Ми спали з жінкою у цей час, десь о 23:35 був приліт. А ми прийшли до тями десь о 1-й годині. Там балконний блок повністю вилетів в спальню, тому що спальня на той бік виходить. А з цього боку всі вікна були пошкоджені. А зараз хлопці наші ще будують, їм велика подяка.

Задача для будівельників - впоратися із ремонтом якомога більшої кількості квартир до початку опалювального сезону, щоб туди могли повернутися люди.

Олександр Бизов, будівельник:

Зараз ми відбудовуємо технічний поверх, проводиться мурування цегляної кладки. Плануємо заміну сантехнічних магістралей та електричної розводки. З 5 поверху по 2 була заміна перекриття. Конструктивні роботи ми плануємо завершити до кінця серпня місяця. Потім будемо робити фасадні роботи, вікна, двері.

А так - виглядає амбулаторія в селищі Лісне, яке було під ударами ворога з перших днів великої війни. Роботи виконують як коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії, так і з місцевого бюджету. Обійдеться відновлення амбулаторії в 9 мільйонів гривень. Прийняти перших пацієнтів планують у кінці жовтня. Бо до села вже повернулася тисяча людей, і допомога медиків їм дуже потрібна.