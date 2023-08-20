На Волині зміцнюють оборону кордону [ Редагувати ]
На Волині зміцнюють оборону державного кордону України з білоруссю. Прикордонники й розвідники у режимі 24/7 моніторять ситуацію й пильнують, аби кордон став неприступною для ворога лінією. Як укріплюють західні рубежі - далі!
Протитанкові споруди, протипіхотні міни, кілометри колючого дроту. Наші військовослужбовці щодня посилюють охорону кордону, вдосконалюють систему оборонних рубежів та позицій.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ:
Державний кордон України щільно замінований. і в поєднанні з природними перешкодами створює зони непрохідності для ворожих сил. Безпосередньо тут є і протипіхотні міни, для ворога підготовлено все, що буде нищити його й не допускати його проходу вглиб нашої території.
Українська розвідка пильнує за кожним кроком тих, хто перебуває по той бік державного кордону - в режимі онлайн, зауважив Сергій Наєв. Наші оборонці готові миттєво зреагувати на загрозу.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ:
Ми оцінюємо ситуацію як стабільну та контрольовану зараз. Але в разі зростання рівня військової загрози відбудеться посилення як засобів вогневого ураження, протитанкової зброї, систем протиповітряної оборони, так і живої сили.
Командування Об'єднаних Сил ЗСУ перебуває в активному спілкуванні із командуванням Збройних Сил Польщі й обмінюються даними щодо зміцнення кордонів.
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