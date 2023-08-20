Саміт G20: у Зеленського зробили заяву щодо участі України [ Редагувати ]
Київ не отримав запрошення на саміт G20 в Індії, проте українська сторона продовжує працювати з індійською над тим, щоб все ж взяти участь у цій зустрічі "в тому чи іншому форматі".
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" сказав заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.
Ведучий Олексій Фадєєв попросив Жовкву прокоментувати те, що Індія "випала" як потенційний майданчик для "саміту миру", оскільки Україна не отримала запрошення на зустріч G20.
"Мені особисто не так зрозуміло, як вам, що Індія "випала". Знаєте, в дипломатії такий принцип: ніколи не говори ніколи. Ми працюємо з індійською стороною над залученням в тому чи іншому форматі України до участі в саміті G20. На цьому я поки що поставлю три крапки", – сказав Жовква.
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