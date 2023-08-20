Понад 60 винищувачів F-16. Про це домовився президент України Володимир Зеленський. Літаки передадуть після того, як пілоти та інженери пройдуть відповідне навчання. І це лише початок - наголосив український очільник. Більше - у сюжеті.

19 винищувачів F-16 для України. Про це на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Копенгагені заявила прем'єрка Данії Метте Фредеріксен. Вона уточнила, що наразі в Данії понад 70 військових з України, які прибули на навчання на F-16. Фредеріксен висловила сподівання, що їхні винищувачі допоможуть захистити українське небо, український народ. "І зможуть допомогти Україні повернути свої землі, які належать вам по праву", - наголосила прем'єр-міністр Данії.

Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Данії:

Ви й ваші земляки продемонстрували нам, що таке справжня хоробрість. За це ми вам зобов'язані всією підтримкою. Від початку війни Данія була на вашому боці, бо ваша свобода - це наша свобода. Ми також знаємо, що вам потрібно ще. Саме тому ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 F-16 в Україну.

Володимир Зеленський - Президент України:

Це для нас сьогодні абсолютно історично, потужно і надихаюче. Це ще один крок до зміцнення повітряного щита України. F-16 - це літаки, якими ми будемо відводити російських терористів від українських міст і сіл. Нідерланди теж вже дали згоду на передачу Україні довгоочікуваних F-16.

У Данії Володимир Зеленський побував на авіабазі Королівських військово-повітряних сил, де зараз вчаться літати на F-16 українські льотчики.

Гаагу український очільник відвідав сьогодні вдень, і саме звідти вирушив далі - у Копенгаген. Королівство Нідерланди надасть ЗСУ 42 винищувачі, щойно наші пілоти завершать навчання. І це, наголошує президент, лише початок. Під час робочої поїздки до Нідерландів Зеленський відвідав військову авіабазу в місті Ейндховен, де базуються нині літаки. Напередодні й Нідерланди, і Данія підтвердили - отримали дозвіл від США відправити американські винищувачі в Україну.

Володимир Зеленський, президент України:

F-16 неодмінно дадуть нову таку енергію впевненості, нову мотивацію і для воїнів, і для цивільного населення, і дадуть, я впевнений, новий результат для України й всієї Європи.

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів: