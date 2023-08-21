Російські військові посилили контроль за українцями які проїжджають блокпости в тимчасово окупованому Мелітополі.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

Як він розповів, наразі росіяни посилюють контроль та проводять додаткові перевірки громадян, які проїжджають блокпости.

"Мелітопольці повідомляють про чергові перевірки на всіх блокпостах міста та району. Окупанти ретельно перевіряють телефони, машини і паспорти", - написав Федоров.

Він закликав мешканців міста проявляти пильність при перетині ворожих постів.