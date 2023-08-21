Росіяни посилили перевірку українців на блокпостах в окупованому Мелітополі [ Редагувати ]
Російські військові посилили контроль за українцями які проїжджають блокпости в тимчасово окупованому Мелітополі.
Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
Як він розповів, наразі росіяни посилюють контроль та проводять додаткові перевірки громадян, які проїжджають блокпости.
"Мелітопольці повідомляють про чергові перевірки на всіх блокпостах міста та району. Окупанти ретельно перевіряють телефони, машини і паспорти", - написав Федоров.
Він закликав мешканців міста проявляти пильність при перетині ворожих постів.
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