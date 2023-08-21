Збройні Сили України протягом останньої доби, 20 серпня, завдали 9 авіаційних ударів по районах зосередження особового складу противника.

Як розповіли у відомстві, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Однак російські окупанти завдали 29 авіаційних ударів та здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - додали у Генштабі.