ЗСУ завдали 9 авіаційних ударів по позиціях росіян - Генштаб [ Редагувати ]
Збройні Сили України протягом останньої доби, 20 серпня, завдали 9 авіаційних ударів по районах зосередження особового складу противника.
Як розповіли у відомстві, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.
Однак російські окупанти завдали 29 авіаційних ударів та здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - додали у Генштабі.
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