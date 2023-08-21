Рф збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі [ Редагувати ]
Російські війська збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: до підводного човна додався малий ракетний корабель.
Про це повідомляється в Telegram Сил оборони півдня України.
"Ворог наростив присутність ракетоносіїв у Чорному морі. До того ж до підводного човна в морі вийшов малий ракетний корабель. Відповідно, кількість "Калібрів" збільшена до 12. Напруга ситуації передбачувана. Рівень ракетної загрози – дуже високий", - йдеться в повідомленні Сил оборони півдня.
Також повідомляється, що до сигналів повітряної тривоги необхідно ставитись максимально відповідально.
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