ЗСУ минулого тижня звільнили ще 3 кв. км довкола Бахмута - Маляр [ Редагувати ]
Збройні сили України минулого тижня звільнили ще 3 кв. км на південному флангу довкола Бахмуту. А на півночі міста ворог намагається вибити наші війська із зайнятих позицій.
Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.
"Що стосується Бахмутського напрямку, то новини зараз ідуть і щодо південного флангу й північного. Якщо дивитися на карту, то це схоже дещо на підкову довкола Бахмута", - сказала Маляр.
За її словами, по північному флангу ворог намагається вибити наші війська із зайнятих позицій. Тому що ЗСУ там зайняли ключові панівні висоти та "добряче дошкуляють ворогу".
"І власне ворог там у пастці. Тому що вони не можуть вийти з Бахмута і там повноцінно просуватися. І тому намагаються штурмувати по цьому північному флангу, щоб вибити наші війська. Ворогу не вдається це зробити, але бої там теж гарячі", - розповіла заступниця міністра.
Водночас українські війська просуваються по південному флангу довкола Бахмуту і минулого тижня звільнили ще 3 кв. км.
"І разом ми можемо говорити про звільнені 43 кв. км довкола Бахмута або по флангах Бахмута", - додала Маляр.
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