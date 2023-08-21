Якщо росії вдасться захопити Україну, то вона понесе біль і страждання і в інші держави Європи. Проте вона не зможе цього зробити, адже наша країна вистоїть.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський перед парламентом Данії.

Він зазначив, що зараз російське зло б'є болем і смертями по українських містах і селах. При цьому країна-агресор відкрито говорить, що не обмежиться Україною.

"Потім, після нашої країни вони хочуть понести ці страждання далі у Європу і далі у світ. І я впевнений, що ви це чуєте з Москви. Всі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть", - підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що міжнародне право не вдасться реанімувати. За його словами, кожна з демократії світу може стати мішенню. Чи то для ракет, чи то для найманців, чи для дестабілізації. Він впевнений, що демократичні країни це відчувають.

"Але Україна таки вистоїть. Я прагну того, щоб ви це почули, побачили та відчули. Україна вистоїть", - наголосив він.