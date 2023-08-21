В Україні під час війни скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП). Через війну додаткового вихідного на День Незалежності не буде.

Також під час війни не діє норма про перенесення Кабміном робочих днів, якщо святковий день випаде на четвер чи вівторок. Цього року День Незалежності випаде на четвер. Тому в умовах мирного часу було б чотири вихідні дні поспіль - з 24 по 27 серпня, а вихідний відпрацьовували б в одну з наступних субот.

Ухвалений Верховною радою у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією. Законом скасовано усі святкові дні.