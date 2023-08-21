У росії знову лунають вибухи [ Редагувати ]
У понеділок, 21 серпня, у російському Ростові пролунали вибухи. Місцеві ЗМІ вигадали нібито "збиття трьох ракет С-200". Про "роботу" ППО повідомляли і в Калузької області. Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Мешканці Ростова повідомляють, що чули гучний звук, схожий на вибух, із усіх районів міста. Деякі заявляють про тріснуте і тремтяче скло на вікнах.
Місцеві пабліки повідомляють, що у місті нібито спрацювала ППО.
При цьому джерела одного із російських ЗМІ заявляють, що над Ростовом нібито "збили три ракети С-200". Але паблік додає, що інформація потребує підтвердження.
Губернатор Ростовської області Василь Голубєв, спробувавши заспокоїти мешканців, заявив:
У зв'язку з численними повідомленнями про гучні звуки, які були чутні в різних частинах Ростова та околицях. Військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій.
При цьому він не згадав ні про "роботу ППО", ні про "збиття ракет або дронів".
по темі
У неділю, 20 серпня, окупанти заявили, що невідомі дрони намагалися атакувати Ростовську область
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що рівень загрози ракетних ударів по Україні залишається високим
У суботу, 19 серпня, росія заявила про атаку на військовий аеродром "Сольці"
росія намагається намацати умови миру та заморозити "війну"
У четвер, 17 серпня, центрі російського Єкатеринбургу спалахнув головний будмайданчик льодової арени