У понеділок, 21 серпня, у російському Ростові пролунали вибухи. Місцеві ЗМІ вигадали нібито "збиття трьох ракет С-200". Про "роботу" ППО повідомляли і в Калузької області. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Мешканці Ростова повідомляють, що чули гучний звук, схожий на вибух, із усіх районів міста. Деякі заявляють про тріснуте і тремтяче скло на вікнах.

Місцеві пабліки повідомляють, що у місті нібито спрацювала ППО.

При цьому джерела одного із російських ЗМІ заявляють, що над Ростовом нібито "збили три ракети С-200". Але паблік додає, що інформація потребує підтвердження.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв, спробувавши заспокоїти мешканців, заявив:

У зв'язку з численними повідомленнями про гучні звуки, які були чутні в різних частинах Ростова та околицях. Військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій.

При цьому він не згадав ні про "роботу ППО", ні про "збиття ракет або дронів".