У Криму зникло світло [ Редагувати ]
У понеділок, 21серпня, у Сімферопольському районі аварійно відключилася високовольтна лінія між селами Добре та Перевальне. Про це повідомляє НП/Сімферополь.
Мешканці залишилися без світла.
Радник так званого "голови Криму" Олег Крючков зазначив, що попередній термін ліквідації аварії - дві години.
При цьому про кількість відключених абонентів та населених пунктів не повідомляється.
по темі
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у Повітряних силах ЗСУ поки не знають обставин та наслідок вибухів у Криму 12 серпня
У пʼятницю, 11 серпня, у Криму центр тимчасово окупованого Севастополя залишився без світла
У середу, 9 серпня, в окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Вони пролунали поблизу Старокримського полігону та у районі Джанкоя
У вівторок, 8 серпня, у Криму знову повідомили про вибух та приліт у кількох населених пунктах
Окупанти використовують тимчасово окупований Крим як велику логістичну базу