У понеділок, 21серпня, у Сімферопольському районі аварійно відключилася високовольтна лінія між селами Добре та Перевальне. Про це повідомляє НП/Сімферополь.

Мешканці залишилися без світла.

Радник так званого "голови Криму" Олег Крючков зазначив, що попередній термін ліквідації аварії - дві години.

При цьому про кількість відключених абонентів та населених пунктів не повідомляється.