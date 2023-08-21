На маршруті Київ-Чернівці Укрзалізниця ввела в експлуатацію оновлені плацкартні вагони, які мають сучасне оснащення. Серед цих поліпшень варто виділити потужну систему кондиціювання повітря та індивідуальне керування освітленням.

Про це повідомляє Укрзалізниця в Telegram.

Оновлюємо найбільш соціальний сегмент рухомого складу та додаємо свіжомодернізовані плацкартні вагони на маршруті поїзда №7/8 Київ-Чернівці.

У результаті капітально-відновлювального ремонту на потужностях Укрзалізниці ці вагони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети, якісне індивідуально кероване освітлення.

У розпал літнього сезону перевезень чернівецький напрямок стає більш збалансованим з точки зору цінової пропозиції, адже поєднує фірмові вагони для більш вибагливого пасажира та дешевші вагони для соціальних перевезень, у тому числі організованих груп дітей на планове оздоровлення.

Зазначимо, що нові вагони відрізняються від попередніх вищою комфортабельністю й кольором сидінь. Яка вартість проїзду у них поки не повідомляють, ціна у звичайному плацкарті (без кондиціонування) у поїзді №7/8 Київ-Чернівці коливається у межах 460 грн (залежно від дня поїздки).