Спроба замаху на заступника голови Податкової служби: суд арештував підозрюваних [ Редагувати ]
У понеділок, 21 серпня, суд вирішив застосувати запобіжний захід до осіб, які є підозрюваними у спробі замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура. Обом спільникам було обрано варіант утримання під вартою без можливості внесення застави.
Про це повідомляє поліція Києва.
Зазначається, що спільники можуть провести наступні десять років у в’язниці.
17 серпня в центрі Києва стався інцидент - відбулася спроба замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокуру.
Згодом прокурори повідомили, що двом чоловікам було пред'явлено підозру у справі про спробу замаху.
Правоохоронці Національної поліції вважають, що основним мотивом при спробі замаху була професійна діяльність Сокури.
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