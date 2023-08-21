"Києву подарували автобуси Mercedes" - Кличко [ Редагувати ]
У понеділок, 21 серпня, мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що Київ отримав з Німеччини 3 міських автобуси, які подарували столиці українські благодійники. Про це він повідомив у Telegram.
Сьогодні Київ отримав від українських благодійників 3 міських автобуси Mercedes Citaro. Їх придбала в Німеччині компанія "Київпассервіс" і подарувала місту.
Він наголосив, що ці автобуси у гарному технічному стані й вже незабаром вийдуть на маршрути Києва.
Також мер Києва зазначив, що нещодавно українська столиця отримала від німецького міста-партнера Гамбург 3 карети швидкоï допомоги на базi Mercedes Sprinter.
Ці автівки особливі тим, що мають потужні двигуни та спарені ззаду колеса. А також великий салон для транспортування хворих. Машини вже дооснащують відповідно до наших вимог. І незабаром вони заступлять на чергування у столиці.
Загалом, за інформацією мера Києва, від початку широкомасштабної війни Київ залучив та отримав від європейських партнерів і благодійників в якості допомоги 47 сучасних карет швидкої допомоги, 41 пожежний автомобіль та 82 міських автобуси.
по темі
Серед цих поліпшень варто виділити потужну систему кондиціювання повітря та індивідуальне керування освітленням
В Україні під час війни скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП). Через війну додаткового вихідного на День Незалежності не буде
Під Києвом в результаті вибуху у Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС загинули чотири працівники
У Києві в рамках підготовки до святкових заходів з 20 серпня тимчасово перекриють рух вулицею Хрещатик
У неділю 20 серпня в Україні буде ще спекотніше. Зокрема у деяких областях прогнозують до +35 градусів тепла