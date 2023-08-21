За минулу добу, 20 серпня, українські військові ліквідували або поранили майже 250 російських загарбників та знищили 6 складів боєприпасів на Таврійському напрямку. Про це Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Українські військові продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вони закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Протягом минулої доби росіяни завдали 13 авіаційних ударів, провели 18 бойових зіткнень. До того ж, вони здійснили 655 обстрілів із застосуванням танків, РСЗВ та ствольної артилерії.

Досі залишається високою загроза застосування ворогом ракетного озброєння та дронів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.

На Авдіївському напрямку під артилерійські обстріли потрапили населені пункти Керамік, Степове, Орлівка, Авдіївка, Невельське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші військові продовжують стримувати наступ противника в районі Мар’їнки Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Олександропіль, Парасковіївка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Під артилерійські обстріли потрапили Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Чарівного, Роботиного, Павлівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Червона Криниця, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Степове, П’ятихатки Запорізької області.

Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1290 вогневих завдань.

Втрати росіян вбитими та пораненими склали 246 осіб. З них загиблі - 60, поранені - 186.

Також наші бійці знищили 26 одиниць ворожої військової техніки. Зокрема, 4 танки, 2 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 2 безпілотники, 9 одиниць автомобільної та 1 спеціальної техніки.

Військові також знищили 6 складів боєприпасів та 1 пункт управління.