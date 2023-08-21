У понеділок, 21 серпня, у підмосков'ї виникла пожежа на складі з лакофарбовими виробами. Про це повідомляє Головне управління МНС росії по московській області.

Зазначається, що площа пожежі становить понад 3000 кв. метрів. Гасіння ускладнює планування будівлі та легкозаймисті матеріали усередині.

До ліквідації вогню залучені 130 осіб, 38 одиниць техніки, а також три вертольоти.

У прокуратурі наголосили, що причини займання встановлять після пожежно-технічної експертизи.