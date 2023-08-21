У підмосков'ї спалахнув лакофарбовий склад [ Редагувати ]
У понеділок, 21 серпня, у підмосков'ї виникла пожежа на складі з лакофарбовими виробами. Про це повідомляє Головне управління МНС росії по московській області.
Зазначається, що площа пожежі становить понад 3000 кв. метрів. Гасіння ускладнює планування будівлі та легкозаймисті матеріали усередині.
До ліквідації вогню залучені 130 осіб, 38 одиниць техніки, а також три вертольоти.
У прокуратурі наголосили, що причини займання встановлять після пожежно-технічної експертизи.
по темі
У понеділок, 21 серпня, військові росії атакували мешканця Золотої Балки Херсонської області за допомогою безпілотника
За минулу добу, 20 серпня, українські військові ліквідували або поранили майже 250 російських загарбників та знищили 6 складів боєприпасів на Таврійському напрямку
У понеділок, 21 серпня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що підрозділи ЗСУ мали успіх в напрямку південно-східніше Роботиного та південніше села Мала Токмачка Запорізької області.
21серпня, у Сімферопольському районі аварійно відключилася високовольтна лінія
У Михайлівці Запорізької області сталась "міжетнічна" сутичка