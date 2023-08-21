На мешканця Херсонської області окупанти з дрона скинули вибухівку [ Редагувати ]
У понеділок, 21 серпня, військові росії атакували мешканця Золотої Балки Херсонської області за допомогою безпілотника. Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Загарбники скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет близько 12:00.
Через атаку він отримав множинні уламкові поранення грудної клітки, живота та ноги.
Постраждалого госпіталізували, йому надають медичну допомогу.
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