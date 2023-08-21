Космічний апарат NASA відобразив рух крижаних потоків на Марсі. Про це повідомляє Mashable.

Навколо Червоної планети обертається орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter, який оснащений камерою HiRISE і за її допомогою планетологи отримали новий знімок, який був зроблений з висоти майже 300 км над поверхнею Марса.На ньому знімку видно потік льоду, який повільно переміщується.

Замерзлий лід на Марсі можна виявити не тільки в полярних регіонах, на цій планеті дуже багато форм рельєфу, які нагадують льодовики. На території помірніших районів планети можна виявити повільні крижані потоки.

Наприклад, новий знімок марсіанської поверхні демонструє такий потік, що розташований на 37-й паралелі. За словами вчених, цей потік рухається дуже повільно та формується на кам'янистих уламках усередині долин і кратерів.

Коли лід стікає по скелях, то каміння та місцевий ґрунт відриваються від навколишнього ландшафту, переносяться вздовж руху крижаного потоку, також потрапляють всередину нього. Хоча цей процес поступовий і може зайняти тисячі років або більше, він створює сліди, які розкривають історію руху льоду.