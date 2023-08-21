Смертельна ДТП на блокпосту: суддя Тандир постане перед судом [ Редагувати ]
У понеділок, 21 серпня, прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо судді Олексія Тандира за фактом ДТП у стані алкогольного сп'яніння, внаслідок якої загинув військовослужбовець Національної гвардії. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
25 травня Тандир, керуючи автомобілем Lexus ES350 в стані алкогольного сп’яніння рухався з істотним перевищенням допустимої швидкості руху. Тоді здійснив наїзд на військового Нацгвардії, який перебував на блокпосту. Внаслідок ДТП нацгвардієць загинув на місці.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні передано до Святошинського районного суду міста Києва для розгляду по суті.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.
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