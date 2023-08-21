У понеділок, 21 серпня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україні потрібно близько 128 винищувачів для отримання переваги в небі та заміни старого авіаційного парку.

Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

128 винищувачів необхідні Україні для того, щоб замінити старий авіаційний парк техніки - така кількість прописана у візії Повітряних сил ЗСУ.

Він зазначив, що якщо Україні передадуть 42 винищувачі, вона зможе створити близько чотирьох авіаційних бригад.