Скільки винищувачів потрібно Україні для отримання переваги в небі: Ігнат дав відповідь [ Редагувати ]
У понеділок, 21 серпня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україні потрібно близько 128 винищувачів для отримання переваги в небі та заміни старого авіаційного парку.
Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".
128 винищувачів необхідні Україні для того, щоб замінити старий авіаційний парк техніки - така кількість прописана у візії Повітряних сил ЗСУ.
Він зазначив, що якщо Україні передадуть 42 винищувачі, вона зможе створити близько чотирьох авіаційних бригад.
Зрозуміло, що війна може внести свої корективи, але понад 100 літаків дійсно таки потрібно, щоб розосередити їх на різних аеродромах, щоб вони реагували на різні виклики і завдавати ударів по різних цілях. І по літаках, і по наземних і по тилах противника, зокрема.
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