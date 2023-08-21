На Херсонщині окупанти затримали 17-річного хлопця, який спалив прапор рф і написав перед сільрадою "Слава Україні" [ Редагувати ]
На Херсонщині окупанти затримали 17-річного підлітка, який спалив російський триколор і написав перед сільрадою, де працює його мама, "Слава Україні". Про це повідомляє ізраїльська журналістка Ксенія Собчак.
Кілька днів тому біля сільради у селищі Першотравневе (година їзди від Мелітополя) спалили прапор рф, а також прапор "суб'єкта рф" Херсонської області, яку росія намагається анексувати.
При цьому на прилеглій площі написали білою цеглою "Слава Україні". Після цього окупанти порушили кримінальну справу за статтею 329 КК рф (наруга над державним прапором).
Пізніше співробітники окупаційної поліції затримали підозрюваного. Ним виявився син 45-річної жінки, яка після окупації регіону отримала паспорт рф і почала працювати у сільраді.
При цьому її 17-річний син Ростислав П., який підпалив прапор за допомогою цигаркових недопалків, залишився громадянином України. Мати хлопця опитали та відпустили під зобов'язання про явку, сміливцю може загрожувати до року ув'язнення.
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