У Києві стався вибух в експертному криміналістичному центрі МВС, четверо загиблих (відео) [ Редагувати ]
Державне бюро розслідувань розслідує вибух у Києві на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України. Про це повідомила пресслужба ДБР.
Внаслідок вибуху, яка стався у Києві 19 серпня 2023 року на Великій Кільцевій, загинуло 4 працівники експертної установи.
Трагедія сталася під час дослідження експертами на території установи вибухонебезпечного предмета. У ході роботи обʼєкт дослідження здетонував.
Загинуло 4 працівники центру, пошкоджено фасад головної будівлі, транспортні засоби та прилеглі будинки.
Працівники ДБР відразу провели огляд місця події, призначили судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи, допитали співробітників ДНДЕКЦ МВС України та інших свідків.
Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 267 (порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами, що спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки) КК України.
Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, близько 11 години у селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом пролунали майже 20 вибухів та сталася пожежа у складському приміщенні.
Глава Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що під час експертизи вибухонебезпечних предметів відбулася детонація. 20 серпня речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова розповіла, що внаслідок вибухів та пожежі в приміщенні МВС загинули чотири працівники Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
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