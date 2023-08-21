Державне бюро розслідувань розслідує вибух у Києві на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Внаслідок вибуху, яка стався у Києві 19 серпня 2023 року на Великій Кільцевій, загинуло 4 працівники експертної установи.

Трагедія сталася під час дослідження експертами на території установи вибухонебезпечного предмета. У ході роботи обʼєкт дослідження здетонував.

Загинуло 4 працівники центру, пошкоджено фасад головної будівлі, транспортні засоби та прилеглі будинки.

Працівники ДБР відразу провели огляд місця події, призначили судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи, допитали співробітників ДНДЕКЦ МВС України та інших свідків.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 267 (порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами, що спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки) КК України.

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, близько 11 години у селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом пролунали майже 20 вибухів та сталася пожежа у складському приміщенні.

Глава Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що під час експертизи вибухонебезпечних предметів відбулася детонація. 20 серпня речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова розповіла, що внаслідок вибухів та пожежі в приміщенні МВС загинули чотири працівники Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.