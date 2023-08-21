До Кривого Рогу почали давати воду гілкою нового магістрального водогону (фото) [ Редагувати ]
У понеділок, 21 серпня, була запущена перша нитка магістрального водогону на ділянці "Інгулець - Кряжеве", який почали будувати на третій день теракту на Каховській ГЕС. Він забезпечить водою чверть населення Кривого Рогу. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Задля запуску першої ланки вода з річки Інгулець подається насосною станцією до підземного трубопроводу. Далі відкритим каналом потрапляє до Південного водосховища та подається мешканцям Кривого Рогу. Цей процес триватиме до 10 днів.
Загалом ланка "Інгулець - Кряжеве" складається з чотирьох ниток, запуск решти трьох має відбутись на початку осені.
Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив:
Аби забезпечити максимальну прозорість реалізації проєкту, на кожній ділянці будівництва залучені інженери-консультанти та незалежний технагляд. Важливо, що ми маємо підтримку міжнародних партнерів, які розуміють масштаб та важливість проєкту та допомагають його впровадити.
Через російський теракт на Каховській ГЕС перебої з водопостачанням мають майже мільйона українців. У деяких населених пунктах воду підвозять цистернами, питну воду люди купують в пляшках.
Проєкт магістрального водогону складається з трьох ділянок загальною протяжністю майже 150 км. Попереду - запуск ще двох ділянок "Марганець - Нікополь - Покров" (довжина 40,9 км) і "Запоріжжя - Томаківка - Марганець" (76,7 км).
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