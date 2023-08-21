У Києві затримали 35-річного чоловіка, який підпалив 12 автівок військовослужбовців у Деснянському районі столиці. Про це повідомила поліція Києва.

Порушник власноруч виготовляв саморобні запалювальні пристрої та кріпив їх на автомобілі військових. Оперативники карного розшуку столичного главку викрили серійного палія при спробі знищити 13-ту машину. Йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Наприкінці 2022 року до Деснянського управління поліції Києва стали надходити повідомлення про підпали транспортних засобів на різних вулицях району. Поліцейські з’ясували, що усі авто були пошкоджені за допомогою саморобних "запальничок".

До встановлення та пошуку зловмисника одразу долучилися слідчі, оперативники управління карного розшуку та кримінального аналізу поліції Києва, а також фахівці Департаментів кримінальної поліції НПУ, повідомив начальник столичного главку Дмитро Шумейко:

Більше тисячі людей допитано як свідків, десятки людей відпрацьовувались оперативно, проаналізовано сотні Гб відео. Пошуки ускладнювались тим, що підпали вчинялись у період перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць під час ворожих обстрілів міста. Встановлено, що усі користувачі автомобілів були військовими та особами, що мають відношення до Сил оборони.

Зловмисник відчув що правоохоронці вийшли на його слід, тож причаївся. Однак ненадовго.

У липні поточного року зловмисник знову підпалив декілька автівок військових. Втім, злагоджена робота підрозділів поліції дала свій результат. Зібравши інформацію, проаналізувавши велику кількість інформації та висновки експертів, до нашого поля зору та оперативної розробки потрапив 35-річний місцевий мешканець, який переїхав до міста Києва з іншого регіону у 2014 році.

Палія поліцейські викрили "на гарячому" під час закладки запалювального пристрою до чергового автомобіля військового. При обшуку речей затриманого виявили та вилучили ще один саморобний прилад.

Пристрої зловмисник виготовляв сам, які спрацьовували самостійно за визначеним часом. Свої дії затриманий пояснив негативним відношенням до військових. Перевірка його причетності до інших злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки України, триває.

Під час обшуку орендованої квартири порушника у Києві правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбук, запалювальну суміш та різні електродеталі - дроти, мікросхеми, електричні з’єднувачі, перемикачі тощо. На цей час встановлено 12 автомобілів, які він пошкодив у Деснянському районі.

Слідчі поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.