80:52 на користь України: OSINT Oryx опублікували втрати техніки армії рф і ЗСУ за 17-20 серпня [ Редагувати ]
У період 17-20 серпня російська армія втратила в Україні 80 одиниць техніки, а ЗСУ - 52. Такі дані оприлюднив проект OSINT Oryx, який аналізує хід війни в Україні та втрати техніки на основі відкритих і доведених даних.
Чергова статистика Oryx свідчить, що армія рф, як і раніше, зазнає більших втрат, ніж Сили оборони України, незважаючи на наступ на Півдні.
Україна знищила вдвічі більше танків та артилерії, тоді ж як в активі рф в основному легкі бронемашини ("Хамві" та MRAP). Це пояснюється тим, що Україна атакує легкими піхотними групами, а зс рф - танковими колонами, як під Спірним або Кліщіївкою.
Також за звітний період росіяни втратили гелікоптер Ка-52 та бомбардувальник Ту-22М3.
Втрати сторін з початку повномасштабної війни за даними Oryx:
Нагадаємо, що офіційні дані Генштабу ЗСУ про втрати російських окупантів станом на ранок 21 серпня виглядають так:
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