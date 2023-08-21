У період 17-20 серпня російська армія втратила в Україні 80 одиниць техніки, а ЗСУ - 52. Такі дані оприлюднив проект OSINT Oryx, який аналізує хід війни в Україні та втрати техніки на основі відкритих і доведених даних.

Чергова статистика Oryx свідчить, що армія рф, як і раніше, зазнає більших втрат, ніж Сили оборони України, незважаючи на наступ на Півдні.

Україна знищила вдвічі більше танків та артилерії, тоді ж як в активі рф в основному легкі бронемашини ("Хамві" та MRAP). Це пояснюється тим, що Україна атакує легкими піхотними групами, а зс рф - танковими колонами, як під Спірним або Кліщіївкою.

Також за звітний період росіяни втратили гелікоптер Ка-52 та бомбардувальник Ту-22М3.

Втрати сторін з початку повномасштабної війни за даними Oryx:

РФ - 11 783;

Україна - 4 206.

Нагадаємо, що офіційні дані Генштабу ЗСУ про втрати російських окупантів станом на ранок 21 серпня виглядають так: