На аеродромі "Шайковка" у Калузькій області рф внаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі LIGA.net.

Щонайменше один літак пошкоджений. Як і в більшості випадків, російський режим намагається приховати справжні обсяги втрат та ушкоджень... Є люди, які в координації з ГУР виконали поставлені задачі. Прийшли з центральної Росії, відпрацювали й успішно повернулись відповідно назад. Як і в багатьох інших випадках, ГУР продовжує виконувати завдання, власне, в тому числі й на території держави агресора.

Раніше про атаку дронів по аеродрому "Шайковка" повідомив Телеграм-канал Baza.

По данным "Базы", дрон-камикадзе упал на территории аэродрома утром 21 августа. По предварительной информации в результате падения получил повреждения неиспользуемый самолёт, находящийся на аэродроме.

За даними Повітряних сил ЗСУ, аеродром "Шайковка" використовується для базування літаків дальньої авіації Ту-22М3. Саме з "Шайковки" 15 серпня росіяни запустили чотири крилаті ракети Х-22 по Україні.

З бомбардувальників Ту-22М3 окупанти запускають по мирних українцях ракети Х-22, які українська ППО поки що не може збивати. Загалом випустили майже 500 Ту-22М різних модифікацій

Нагадаємо, внаслідок ударів українських дронів по військовому аеродрому в Сольцях Новгородської області було знищено щонайменше один бомбардувальник Ту-22М3.