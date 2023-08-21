Уряд України затвердив реалізацію експериментального проєкту з будівництва Національного військового меморіального кладовища. Про це йдеться у постанові Кабміну №870 від 19 серпня.

Національне військове меморіальне кладовище мають створити до 30 серпня 2025 року у селищі Гатне Фастівського району Київської області, яке межує з Києвом.

Для облаштування цвинтаря у Гатному виділять дві земельні ділянки площею 258,73 га і 7,96 га. Координатором проєкту є Міністерство у справах ветеранів.

Замовником робіт з проєктування буде державна установа "Національне військове меморіальне кладовище".

У жовтні 2022 року КМДА доручили розробити план території для розташування Національного військового меморіального кладовища в урочищі "Лиса Гора", однак активісти та уряд виступили проти.

Зрештою Київська міськрада вирішила, що військовий цвинтар, де будуть поховані захисники України, відкриють у Києві поблизу урочища Бабин Яр - вздовж вулиці Олени Теліги.