Уряд дозволив створити на Київщині Національне військове меморіальне кладовище [ Редагувати ]
Уряд України затвердив реалізацію експериментального проєкту з будівництва Національного військового меморіального кладовища. Про це йдеться у постанові Кабміну №870 від 19 серпня.
Національне військове меморіальне кладовище мають створити до 30 серпня 2025 року у селищі Гатне Фастівського району Київської області, яке межує з Києвом.
Для облаштування цвинтаря у Гатному виділять дві земельні ділянки площею 258,73 га і 7,96 га. Координатором проєкту є Міністерство у справах ветеранів.
Замовником робіт з проєктування буде державна установа "Національне військове меморіальне кладовище".
У жовтні 2022 року КМДА доручили розробити план території для розташування Національного військового меморіального кладовища в урочищі "Лиса Гора", однак активісти та уряд виступили проти.
Зрештою Київська міськрада вирішила, що військовий цвинтар, де будуть поховані захисники України, відкриють у Києві поблизу урочища Бабин Яр - вздовж вулиці Олени Теліги.
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