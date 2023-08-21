Президент України Володимир Зеленський прибув до Греції. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

Глава держави зустрінеться з президенткою країни, прем'єр-міністром та грецькою делегацією. А також відвідає саміт Україна - Балкани та планує зустрітися з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Продовжуємо візитом у Грецію. Вже прибули.

Зустріч із Президенткою Катеріною Сакелларопулу, ґрунтовні переговори з Прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і грецькою делегацією. Порядок денний - усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі. Саміт Україна - Балкани: спільна зустріч із балканськими лідерами, координація європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонна співпраця, безпека. Також окремі переговори щодо двосторонніх питань. Зустріч із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Нагадаємо, під час візиту Зеленського до Швеції країни домовились про спільне виробництво БМП CV-90 і навчання українських пілотів на шведських винищувачах Saab JAS-39 Gripen.

У Нідерландах і Данії було укладено угоди про передачу Україні американських винищувачів F-16 для відбиття російської агресії.