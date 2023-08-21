Українська влада виділить 20 млрд грн ($547 млн - ред.) на страхування суден, які експортуватимуть українську агропродукцію гуманітарними коридорами у Чорному морі. Про це заявив народний депутат Сергій Лабазюк.

Уряд України прийняв рішення і виділив страховий фонд 20 мільярдів гривень. І це я вважаю, досить вагомим для того, щоб судновласники з різних країн під різними прапорами більш впевнено могли погоджуватися і віходити з портів України.

Інші деталі про страхування суден, які проходитимуть через зернові коридори, поки що не розголошуються.

За словами Сергія Лабазюка, Україні зараз дуже важливо гарантувати безпеку проходу суден до та з українських портів, щоб продовжувати експорт продовольства після виходу росії з зернової угоди.

Для України надзвичайно важливо, щоб із наших портів могли вийти кораблі з будь-якою провізією, будь-якими товарами, адже це розвиток економіки держави. Нині це вже не зерновий коридор, а гуманітарний. Механізм, який вже знаходиться деякий час в опрацюванні - це страхування вантажів і страхування кораблів, які будуть проходити водами Чорного моря.

Раніше заступник міністра економіки України Олександр Грибань заявив Financial Times, що Київ обговорював страхування зерновозів зі світовими страховиками, зокрема, британською компанією Lloyd`s of London.

За його словами, схема страхування може бути запроваджена вже у серпні. У ній може бути задіяно від п'яти до 30 суден, які прямуватимуть через небезпечні місця в українських водах.

Зернова угода - угода між Україною, росією, Туреччиною та ООН про вивезення зерна з чорноморських портів України (Чорноморськ, Південний та Одеський порт), підписана 22 липня 2022 року. Вона неодноразово продовжувалась.

17 липня кремль не продовжив угоду щодо безпечного вивезення українського зерна через гуманітарні коридори у Чорному морі.

19 липня росія пригрозила, що з 20 липня всі судна, які прямують до чорноморських портів України, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. 20 липня Міноборони України дзеркально пригрозило рф через погрози суднам у Чорному морі.