Україна виділить 20 млрд грн на страхування суден, що йдуть коридорами в Чорному морі [ Редагувати ]
Українська влада виділить 20 млрд грн ($547 млн - ред.) на страхування суден, які експортуватимуть українську агропродукцію гуманітарними коридорами у Чорному морі. Про це заявив народний депутат Сергій Лабазюк.
Уряд України прийняв рішення і виділив страховий фонд 20 мільярдів гривень. І це я вважаю, досить вагомим для того, щоб судновласники з різних країн під різними прапорами більш впевнено могли погоджуватися і віходити з портів України.
Інші деталі про страхування суден, які проходитимуть через зернові коридори, поки що не розголошуються.
За словами Сергія Лабазюка, Україні зараз дуже важливо гарантувати безпеку проходу суден до та з українських портів, щоб продовжувати експорт продовольства після виходу росії з зернової угоди.
Для України надзвичайно важливо, щоб із наших портів могли вийти кораблі з будь-якою провізією, будь-якими товарами, адже це розвиток економіки держави. Нині це вже не зерновий коридор, а гуманітарний.
Механізм, який вже знаходиться деякий час в опрацюванні - це страхування вантажів і страхування кораблів, які будуть проходити водами Чорного моря.
Раніше заступник міністра економіки України Олександр Грибань заявив Financial Times, що Київ обговорював страхування зерновозів зі світовими страховиками, зокрема, британською компанією Lloyd`s of London.
За його словами, схема страхування може бути запроваджена вже у серпні. У ній може бути задіяно від п'яти до 30 суден, які прямуватимуть через небезпечні місця в українських водах.
Зернова угода - угода між Україною, росією, Туреччиною та ООН про вивезення зерна з чорноморських портів України (Чорноморськ, Південний та Одеський порт), підписана 22 липня 2022 року. Вона неодноразово продовжувалась.
17 липня кремль не продовжив угоду щодо безпечного вивезення українського зерна через гуманітарні коридори у Чорному морі.
19 липня росія пригрозила, що з 20 липня всі судна, які прямують до чорноморських портів України, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. 20 липня Міноборони України дзеркально пригрозило рф через погрози суднам у Чорному морі.
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