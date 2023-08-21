"Це як танцювати на могилах українців": Молдова заборонила в'їзд Горану Бреговичу [ Редагувати ]
Сербському музикантові та композитору Горану Бреговичу відмовили у в'їзді до Молдови через його проросійські погляди та ставлення до війни в Україні. Про це повідомив віце-прем'єр, міністр економічного розвитку та цифровізації Молдови Дмитро Алайба.
Танцювати сьогодні під музику Горана Бреговича - це як танцювати на могилах усіх українців, які загинули внаслідок російської агресії. Босий, веселий і безхребетний, без позиції та думок у голові.
Горан Брегович мав би виступити на фестивалі Gustar у неділю, 20 серпня. Музикант заявив, що в аеропорту Кишинева йому без пояснень відмовили у в'їзді. МЗС Сербії вимагало від влади Молдови роз'яснень.
У квітні до Молдови не пустили голову Татарстану Рустама Мініханова та гендиректора холдингу "Ак-Барс" Івана Єгорова, які прилетіли до Кишинева.
У травні президент Спілки адвокатів росії Ігор Трунов заявив, що влада Молдови оголосила його "небажаною особою" і депортувала.
Нагадаємо, у липні 2022 року Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до Молдови.
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