Греція тренуватиме українських пілотів на F-16 - Зеленський [ Редагувати ]
Греція візьме участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні ми обговорили з паном прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом кілька пріоритетних тем. Звісно, я поінформував про ситуацію на полі бою, про удари російських терористів і про наші можливості щодо відновлення глобальної безпеки та територіальної цілісності нашої держави", - сказав президент.
Президент Зеленський обговорив із прем'єром Греції оборонні потреби України та назвав конкретні речі, які можуть прискорити завершення агресії рф.
"Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції. Греція візьме участь у тренуваннях наших пілотів на F-16. Дякую за цю пропозицію", - сказав президент України.
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