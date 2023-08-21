Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що Україна зможе використовувати західні винищувачі F-16 лише на своїй території.

Про це він сказав в коментарі Reuters у відповідь на закиди рф про ескалацію конфлікту.

"Ми передаємо зброю за умови, що її буде використано для витіснення ворога з території України. І не більше. Такі умови - чи то танки, винищувачі, чи щось ще", - сказав міністр.

Нагадаємо, 20 серпня Данія, слідом за Нідерландами, заявила про постачання для України 19-ти винищувачів F-16. Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, за результатами перемовин є домовленості щодо навчання українських пілотів на F-16, а також про передачу Данією 19 літаків на ЗСУ після завершення тренувань. Водночас президент України у заявив, що українські пілоти та інженери вже розпочали навчання в Данії.