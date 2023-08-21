В Данії назвали нову умову передачі Україні винищувачів F-16 [ Редагувати ]
Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що Україна зможе використовувати західні винищувачі F-16 лише на своїй території.
Про це він сказав в коментарі Reuters у відповідь на закиди рф про ескалацію конфлікту.
"Ми передаємо зброю за умови, що її буде використано для витіснення ворога з території України. І не більше. Такі умови - чи то танки, винищувачі, чи щось ще", - сказав міністр.
Нагадаємо, 20 серпня Данія, слідом за Нідерландами, заявила про постачання для України 19-ти винищувачів F-16. Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, за результатами перемовин є домовленості щодо навчання українських пілотів на F-16, а також про передачу Данією 19 літаків на ЗСУ після завершення тренувань. Водночас президент України у заявив, що українські пілоти та інженери вже розпочали навчання в Данії.
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Про це домовився президент України Володимир Зеленський. Літаки передадуть після того, як пілоти та інженери пройдуть відповідне навчання. І це лише початок - наголосив український очільник.
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