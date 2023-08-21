У Telegram стався масштабний збій: яка причина [ Редагувати ]
Увечері 21 серпня у соціальній мережі Telegram стався масштабний збій.
На сервісі DownDetector у перші хвилини після появи проблеми було опубліковано понад 200 скарг на збої.
Користувачі скаржилися, що сервіс перестав завантажувати фотографії та оновлювати листування.
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