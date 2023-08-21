У Києві та північних областях оголосили повітряну тривогу: росіяни запустити дрони [ Редагувати ]
У Києві та північних областях сьогодні, 21 серпня, увечері оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана із загрозою пуску ракет та дронів.
За даними карти, станом на 22:37 повітряну тривогу оголосили у Києві, Київській, Чернігівській та Сумській областях.
Повітряні сили попередили, що у Київській області є загроза застосування ударних безпілотників, а у Чернігівській та Сумській - ракет.
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