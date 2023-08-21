У Львові під час повітряної тривоги швидка не виїхала на виклик до хворої

15 серпня 2023 року під час ракетної атаки Львівської області росіянами, львів'янка, у якої стався напад епілепсії в укритті, не отримала допомогу "швидкої", адже фельдшери не виїхали на виклик під час повітряної тривоги