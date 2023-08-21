російські окупанти вивели в Чорне море ще три ракетоносія. Загальна їхня кількість тепер становить 11 одиниць.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram.

"Сумарний залп "Калібрів" може досягати 20! Загальна кількість складу корабельного угруповання - 11 одиниць", - сказано у повідомленні військових.

Вони уточнюють, що ворог навмисне підвищує рівень напруги, але загрозу треба усвідомлювати. Українські сили протиповітряної оборони напоготові.

Також Сили оборони півдня нагадали, що на сигнали повітряної тривоги необхідно реагувати оперативно - йти в укриття чи користуватися правилами двох стін.