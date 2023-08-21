російські окупанти сьогодні, 21 серпня, увечері вдарили своїм безпілотником "Шахед" по цивільному об'єкту у прикордонні Чернігівської області.

Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в Telegram.

"На жаль, є влучення "Шахеда" по цивільному об'єкту у населеному пункті прикордонної громади", - написав Чаус.

Він також закликав місцевих жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.