Він на війні з 14-го року. Служив під Новоайдаром. Перед повномасштабним вторгненням перебував у Станиці Луганській. Там наші війська з перших хвилин війни опинилися в оперативному оточенні. З боку Луганська, і з боку росії їм перерізали шляхи до відходу у Щастя. Проте українським бійцям вдалося вирватися з котла, щоправда, із втратами. Згодом прикордонники-розвідники зі Станиці Луганської долучилися до спецоперацій в тилу ворога. З командиром розвідників на позивний "Фріц" зустрівся Євген Соломін.

Частину Станиці Луганської росіяни ненадовго окупували у 2014 р., за кілька тижнів селище стало і першим деокупованим населеним пунктом Луганщини. Відтоді про нього заговорили у світі.

Тут проходила "дорога життя". Люди через КПВВ "Станиця Луганська" йшли з окупованого Луганська на вільну Україну. Проте окупанти перед повномасштабною війною пункт пропуску закрили. І відновили обстріли.

Зранку 24 лютого звідси почали працювати ворожі "Гради" у бік сусіднього Щастя, а Станицю рашисти закидали мінами. Українські воїни опинилися в оперативному оточенні. Шансів вирватися - мінімальні, проте наші бійці ними скористалися.

Позивний "Фріц", розвідник:

Ми відходили через Щастя. Коли колона наша виходила, таких дій по нашій колоні не було. Я не знаю чому, може особовий склад уже був втомлений, бо вони вже три дні вели такий щільний мінометний обстріл і стріляли з РСЗВ "Град". У них просто "Гради" мінялися на місці. У них один "Град" відстрілявся - заїжджає інший. Поки цей відпрацьовує - заїжджає інший і теж відпрацьовує.

Прикордонники зі Станиці Луганської вийшли з Луганщини на переозброєння та доукомплектування. Частково на їх базі створили штурмові групи. Штурмовиків-розвідників очолив військовослужбовець з позивним "Фріц".

Позивний "Фріц", розвідник:

Ми заходили в тили противника, де знищували техніку, штурмували їхні позиції, не на передовій, а там, де максимальне скупчення особового складу. І передки їхні просто розбігалися. Бо вони знали, що нікого немає.

Саме на Донеччині розвідники побачили м'ясні атаки росіян.

Позивний "Фріц", розвідник:

Вони взагалі не бережуться, вони просто ідуть на забій. Ми там їх і мінували, "монки" ставили. Вони там розліталися по кущах, і все одно сунуться.

Прикордонник "Фріц" розвідником став цілеспрямовано. Пройшов курси перепідготовки та очолив групу штурмовиків.

Позивний "Фріц", розвідник:

Треба підготовлювати людей, що може бути будь-яка ситуація. Коли ти заходиш в тил противника, треба реально дивитись на речі, що ти можеш не вернутися, можеш бути безвісти пропавшим.

І ситуації були екстремальні, не оминули й поранення.

Позивний "Фріц", розвідник:

Могли зайти одній із наших застав в спину. І було прийнято рішення пригнути до них в посадку і почати їх вибивати. Висовується кулемет, і я в нього 4 чи 5, здається, зробив постріли, і він вже в тих конвульсіях мені в плече. Якби у нього автомат не заклинив, то зніс би мені голову.

Після тижня у шпиталі у бійця була коротка відпустка та нові завдання. Потім ротація. Нині розвідники з групи "Фріца" на відновленні, проте не припиняють тренувань. Адже потрібно буде повертатися. І знову заходити в тил ворога.