Миколаївський академічний театр ставить нові вистави [ Редагувати ]
Другий воєнний сезон. Замість великої сцени театру та софітів - виступи в бомбосховищах та центрах для переселенців. Миколаївський академічний театр продовжує ставити нові вистави. Щоправда, з початком повномасштабного вторгнення, заклад змінив назву. Зокрема, позбувся слова "російський" у назві та відповідного репертуару. Окрім нових вистав і нові задачі - підтримувати та надихати миколаївців на боротьбу.
На імпровізованій сцені Білозірського Будинку культури поруч із професійними акторами - місцеві жителі. Відтворюють сцени з власного життя - наболілі проблеми та трагічні спогади. Це Форум-театр - різновид арттерапія.
Село Білозірка пережило окупацію та нещадні обстріли. Дехто з місцевих жителів залишився без житла, багато жінок вимушено евакуювалися. Саме такі люди, пояснюють організатори Форум-театру, зараз потребують емоційної реабілітації.
Євген Сокольченко, актор:
Коли починаєш сам форум, вони перелякані, що це буде. Бо це ж форма нова. В Україні, мабуть, ми єдині, хто цим займається. Потім вони розкриваються, розказують про своє.
Євгенія Дирижук, жителька села Білозірка:
Це вихід емоцій, які десь далеко. Це дає поштовх згадати, проробити, поділитися, вийти емоціям, що накопичувалися.
Від початку повномасштабного вторгнення миколаївський драмтеатр дає концерти на виїзді - для військових та переселенців, волонтерів, у прифронтових селах. Щоразу з аншлагами.
Марина Васильєва, акторка:
Думаю, що сьогодні низів дуже багато, співаю, а воно гримить. Думала щось зі звуком. Коли я вийшла до колег, вони сказали, це був обстріл.
Грали, волонтерили, чергували. А рік тому саме приміщення театру постраждало від ворожого ракетного удару.
Це осколки, які прилетіли до нашого театру в вересні минулого року.
Але і це не зупинило колектив. Разом з театралами почали власними силами ремонти. Катерина каже, після прильоту нічого не залишилося від дворика, постраждали й внутрішні приміщення.
Катерина Богданова акторка:
Це моя ця гримерна кімната, це ми вже трохи прибрали. Зйомка була за декілька годин. Тепер зробили ремонт, в нас тепер дуже гарно.
Після ворожого обстрілу театру вистави проводили спочатку в шелтері. Далі створили сцену на сцені. Змінили й репертуар. Вистави тепер суто україномовні, рідних авторів.
Артем Свистун директор Миколаївського академічного художнього драматичного театру:
Близько 30 вистав пішли у вічність - це вистави російськомовних авторів чи перекладачів, які підтримують агресію. 12 прем'єрних вистав відбулося минулого року.
Актори зізнаються: змінилося і спілкування з глядачем на виставах. Бо всі переживають спільне горе.
Марина Васильєва акторка:
Ми повністю віддаємося людям. Це інша манера співпраці з глядачем, інша манера подачі, чуйність, інша відкритість і щирість. Якась межа зникла.
Нові вистави, нові форми роботи, нові гастролі - трупа продовжує тримати творчу браму в Миколаєві.
Артем Свистун, директор Миколаївського академічного художнього драматичного театру
Нас не зламати прильотами ракет, залякуванням. Те, що відбувається зараз в країні, щоб залякати народ. Але це наша незламність. Я завдячую нашому колективу, які продовжують не ламатися, а єднатися заради перемоги.
Планів у театру чимало. Серед найближчих - закінчити ремонт, відкрити велику сцену і готувати нову програму до Перемоги.
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