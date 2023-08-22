Другий воєнний сезон. Замість великої сцени театру та софітів - виступи в бомбосховищах та центрах для переселенців. Миколаївський академічний театр продовжує ставити нові вистави. Щоправда, з початком повномасштабного вторгнення, заклад змінив назву. Зокрема, позбувся слова "російський" у назві та відповідного репертуару. Окрім нових вистав і нові задачі - підтримувати та надихати миколаївців на боротьбу.

На імпровізованій сцені Білозірського Будинку культури поруч із професійними акторами - місцеві жителі. Відтворюють сцени з власного життя - наболілі проблеми та трагічні спогади. Це Форум-театр - різновид арттерапія.

Село Білозірка пережило окупацію та нещадні обстріли. Дехто з місцевих жителів залишився без житла, багато жінок вимушено евакуювалися. Саме такі люди, пояснюють організатори Форум-театру, зараз потребують емоційної реабілітації.

Євген Сокольченко, актор:

Коли починаєш сам форум, вони перелякані, що це буде. Бо це ж форма нова. В Україні, мабуть, ми єдині, хто цим займається. Потім вони розкриваються, розказують про своє.

Євгенія Дирижук, жителька села Білозірка:

Це вихід емоцій, які десь далеко. Це дає поштовх згадати, проробити, поділитися, вийти емоціям, що накопичувалися.

Від початку повномасштабного вторгнення миколаївський драмтеатр дає концерти на виїзді - для військових та переселенців, волонтерів, у прифронтових селах. Щоразу з аншлагами.

Марина Васильєва, акторка:

Думаю, що сьогодні низів дуже багато, співаю, а воно гримить. Думала щось зі звуком. Коли я вийшла до колег, вони сказали, це був обстріл.

Грали, волонтерили, чергували. А рік тому саме приміщення театру постраждало від ворожого ракетного удару.

Це осколки, які прилетіли до нашого театру в вересні минулого року.

Але і це не зупинило колектив. Разом з театралами почали власними силами ремонти. Катерина каже, після прильоту нічого не залишилося від дворика, постраждали й внутрішні приміщення.

Катерина Богданова акторка:

Це моя ця гримерна кімната, це ми вже трохи прибрали. Зйомка була за декілька годин. Тепер зробили ремонт, в нас тепер дуже гарно.

Після ворожого обстрілу театру вистави проводили спочатку в шелтері. Далі створили сцену на сцені. Змінили й репертуар. Вистави тепер суто україномовні, рідних авторів.

Артем Свистун директор Миколаївського академічного художнього драматичного театру:

Близько 30 вистав пішли у вічність - це вистави російськомовних авторів чи перекладачів, які підтримують агресію. 12 прем'єрних вистав відбулося минулого року.

Актори зізнаються: змінилося і спілкування з глядачем на виставах. Бо всі переживають спільне горе.

Марина Васильєва акторка:

Ми повністю віддаємося людям. Це інша манера співпраці з глядачем, інша манера подачі, чуйність, інша відкритість і щирість. Якась межа зникла.

Нові вистави, нові форми роботи, нові гастролі - трупа продовжує тримати творчу браму в Миколаєві.

Артем Свистун, директор Миколаївського академічного художнього драматичного театру

Нас не зламати прильотами ракет, залякуванням. Те, що відбувається зараз в країні, щоб залякати народ. Але це наша незламність. Я завдячую нашому колективу, які продовжують не ламатися, а єднатися заради перемоги.

Планів у театру чимало. Серед найближчих - закінчити ремонт, відкрити велику сцену і готувати нову програму до Перемоги.