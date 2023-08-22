​Їх залишали на вокзалах, в домівках та просто на вулицях, коли тікали від окупантів. З початку повномасштабного вторгнення в Україні зросла кількість безпритульних тварин. Важко нині й з перевезенням чотирилапих за кордон - на збір документів потрібно багато часу.

Наша наступна історія зі Львову. Там волонтери шукають домівку для двох собак. Один - їздив громадським транспортом кілька діб. Його кинули господарі. А іншого - просто покинули, бо власники виїхали до США.

Вона по кольору така квіточка ромашка, тому вона і Ромашка. Щось в мене така асоціація виникла, що вона така собачка-квіточка.

Півторарічна Ромашка чекає на нового господаря. Волонтерка Любов Шкільняк знайшла собаку на зупинці громадського транспорту. Ромашку покинули господарі, і вона 4 дні мандрувала Львовом у тролейбусах та автобусах.

Любов Шкільняк, зооволонтерка:

Можливо, вона шукала господарів. Можливо, вона шукала маршрут додому, тобто вона шукала свій дім, тобто вона їздила по Львову, шукала свій дім, шукала господаря, так вона і не знайшла.

Ці малюки три місяці тому народилися на вулиці. Їх вчасно виявили волонтери, і зараз для малюків шукають господарів. Трьох уже забрали.

Любов Шкільняк, зооволонтерка:

Цуценята після двох місяців, якщо їх не виловити, дичавіють, робляться дикими, їх дуже важко виловити потім, їх дуже важко соціалізувати.

За півтора року великої війни кількість бездомних тварин зросла майже втричі, каже зоозахисниця Андріана Байло.

Андріана Байло. зоозахисниця:

Люди втікали, залишали тварин або ж не могли з собою забрати з певних причин.

Якщо торік правила перетину кордону для тварин були спрощені, то цьогоріч вони на вимогу Євросоюзу стали суворішими. Усе через те, що в Україні надто багато випадків сказу.

Михайло Пуківський, керівник Львівської обласної державної лікарні ветеринарної медицини:

Вимогами Євросоюзу є, по-перше, тварина повинна бути вакцинована від сказу не менше як 30 днів до перетину і не більше як 11 місяців від дати вакцинації. Подруге, повинен бути паспорт єврозразка. І обов'язково повинен бути сертифікат на антитіла до вірусу сказу. Тварина може перетнути кордон не менше за 90 днів від дати відбору крові, коли ви здавали кров на антитіла.

Ця процедура не лише тривала, але й дорога. На одну тварину власникам потрібно витратити майже 5 тисяч гривень. Часто люди просто не мають таких грошей і залишають своїх улюбленців на вулиці.

Андріана Байло. зоозахисниця:

Безпритульні тварини на вулиці - це потенційні смертники. Їх постійно очікують небезпеки, переїжджають автомобілі, вбивають, стріляють, з кошенят знімають шкіру, тварини знаходяться і голодні, і спраглі, особливо в таку жару.

На думку волонтерів, зупинити зростання чисельності безпритульних тварин можна. Для цього необхідно на рівні держави максимально спростити механізм виготовлення документів для перетину кордону тваринам.