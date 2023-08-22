Українські військові повернулися з реабілітації в Польщі. Захисники із Черкас разом із родинами тиждень перебували у Європі, де пройшли консультації медиків. Поїздку для 40 українців організувала польська Асоціація поранених і травмованих у місіях за кордоном за підтримки благодійних фондів. Подробиці - у нашому сюжеті.

Василь с дружиною на прогулянці у черкаському парку. Нещодавно подружжя повернулося з Польщі. Чоловік - доброволець, пішов на фронт одразу після повномасштабного вторгнення, а звільнився через рік, бо отримав контузію та інсульт. До сусідньої країни вирушив на реабілітацію.

Василь Рибка - ветеран російсько-української війни:

Були процедури, масажі, всякі терапії, було все у нас, було дуже чудово. Бачучи нас, вони плачуть, обнімають, це така підтримка дуже-дуже тепла з їхньої сторони. Дійсно, братній народ, і ветерани їхні приїжджали, які воювали в Іраку, намагалися з ними грати у волейбол навіть.

Поїздку до Балтійського моря організувала польська Асоціація поранених і травмованих у місіях за кордоном за підтримки благодійних фондів.

Людмила Рибка - дружина ветерана:

За два тижні я така стала трохи веселіша, живіша, трохи з другими емоціями, все стало на свої місця, не багато, але трошки.

Українців запросили вперше, загалом 40 осіб, і майже третина з них - черкащани.

Школа танго, куди ми з дружиною ходили до війни.

Володимир показує, як танцював з дружиною після відновлення. Після поранення у квітні 2022 він переніс 20 операцій, і зараз наново вчиться ходити. Поїздка до Польщі, каже, повернула смак до життя.

Володимир Власов, ветеран російсько-української війни:

Спілкування з такими ж як я, спілкування з ветеранами війни. Також подивився, як хлопці відновлюються. Це треба, шоб не було депресії.

Оксана Коцуконь - співробітниця Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради:

Це питання номер один - реабілітація хлопців від найпершого кроку, коли вони повертаються в соціум, бо, окрім їхньої реабілітації, потребують допомоги і їхні родини, їм всім потрібно вчиться жити, а нам потрібно вчиться жити з ними.

На Балтійському морі українські ветерани з родинами перебували два тижні. Поєднували медичні консультації, консультації та відпочинок. І запевняють: програму їм організували насичену.