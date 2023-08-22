Фільм "Війна - жіноча справа" вийде на телеекрани 24 серпня: розмова з героїнями та режисером [ Редагувати ]
Історії українок, які стали на захист держави пліч-о-пліч із чоловіками. Уже за кілька днів на екрани вийде документальний фільм "Війна - жіноча справа". З його героїнями та режисером поспілкувалася моя колега - Ніна Коломієць.
Щира, усміхнена до друзів. Безжальна до ворогів.
Вікторію побратими знають за позивним "Руна". У зенітно-артилерійському підрозділі дівчина воює вже 5-й рік. Має у підпорядкуванні чоловіків, із якими на рівних, на "нулі" нищить ворожі цілі.
Позивний "Руна" - зенітниця, героїня фільму "Війна - жіноча справа":
З початку бойових дій мене поставили на посаду командира відділення. Ми вдвох заряджалися, вдвох стріляли, а автомати по 70 кг, їх треба зняти, розібрати, замочити, чистити щіточками спеціальними, протирати. Нелегко на зенітці.
Вікторія - одна з 10 героїнь документального фільму "Війна - жіноча справа".
Тарас Ткаченко, офіцер ЗСУ, режисер фільму "Війна - жіноча справа":
Ми на цій дилемі - війна жіноча чи не жіноча справа - будуємо історію нашого фільму, нашої оповіді. Це буде фільм про жінок в армії. Зараз в українському війську приблизно 65 тисяч жінок, з яких 5 - на передовій. Ми зараз сфокусувалися на тих 5, які ближче до передової.
Саперка, медикиня, снайперка, артилеристка...
Кожна історія - про шлях звичайної жінки від цивільного життя до воєнно-окопних буднів. Про те, як мами, дружини, берегині сімейного затишку покинули все заради захисту рідної землі.
Олена Білозерська - снайперка, героїня фільму "Війна - жіноча справа":
Я не закінчувала на початках ніяких снайперських курсів. Я просто читала підручники, ходила за досвідченими снайперами, набивалась їм в учениці. Ходиш з групою і намагаєшся зробити так, щоб нікому з групи стріляти не довелося.
Сергій Карнаух, полковник, начальник штабу бригади Сухопутних військ, продюсер фільму "Війна - жіноча справа":
Більшість наших героїнь - вони заміжні, мають дітей, але вони не змогли залишитись осторонь. Вони захотіли наблизити нашу перемогу і зробили це. І, можливо, деяким здоровим хлопцям трошки стане стидно, що тендітні дівчатка вагою по 40 кг воюють, і не просто воюють, а показують феноменальну сміливість, відвагу, жагу до перемоги, це неможливо не показати. Люди мають знати своїх героїв, а особливо - героїнь.
Документальний фільм "Війна - жіноча справа". Історії наших захисниць - дивіться в ефірі марафону "Єдині новини" 24 серпня о 23:15.
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