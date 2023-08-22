росія атакувала Кривий Ріг, у місті пролунав вибух [ Редагувати ]
У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області зранку 22 серпня пролунав вибух. Про це о 6:04 повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет.
Подробиць вибуху та можливого влучання станом на момент публікації новини немає.
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