У Чернігові триває триденна жалоба: у якому стані люди

Люди сьогодні весь день несуть квіти та іграшки до місця трагедії. Загиблих - семеро, серед них - 6-річна дитина. Постраждалих - зо півтори сотні. В якому стані люди і якої допомоги потребують?