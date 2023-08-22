Підірвався на міні, рятуючи побратима: історія воїна [ Редагувати ]
Воїн третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Сергій Євтушенко підірвався на міні, коли кинувся на порятунок побратима. Боєць втратив ногу, але не припиняє тренуватися і планує своє майбутнє у війську. Зокрема, мріє одружитися та зустрітися з побратимами. Для цього Сергія робить усе можливе - через два місця після ампутації він уже ходить на протезі. З героєм спілкувалася Вікторія Балицька.
На цьому відео бійцю третьої штурмової бригади ЗСУ Сергію Євтушенку надають медичну допомогу одразу після важкого поранення. Воїн читає молитву націоналіста.
Сергій спершу служив у теробороні Рівненщини. Згодом перевівся до третьої окремої штурмової бригади. Ногу втратив два місяці тому під Бахмутом. З побратимами мав поміняти інших воїнів на позиціях. Коли йшли до них, один із бійців підірвався на протипіхотній міні.
Сергій Євтушенко, боєць 3 окремої штурмової бригади ЗСУ:
Заходить за кущі й лунає вибух. Лунає вибух, знак встати, ми встали, присіли. Починаємо говорить: друже, що з тобою? що сталося? ти живий? Він починає кричати. Я приймаю рішення, я знаю, що не можна було, але приймаю рішення акуратно по слідах до нього підійти.
У воїна була відірвана стопа. Сергій почав накладати йому турнікет. Але під стегном побратима лежала ще одна ворожа міна.
Сергій Євтушенко, боєць 3 окремої штурмової бригади ЗСУ:
І коли я вже першу медичну допомогу надав, я просто зробив крок в сторону, і пам'ятаю, летить земля доверху, лечу я доверху. Потім лечу я донизу, земля - донизу. Дивлюся на ногу, а в мене тоже вже стопи немає.
Сергія із побратимом евакуювали з передової. Боєць втратив стопу та частину гомілки. Рана швидко загоїлася, і через два місяці після поранення Сергій вже випробовує протез.
Сергій Євтушенко, боєць 3 окремої штурмової бригади ЗСУ:
В дитинстві ви ждете Різдва чи якогось подарунка, це так само я чекав протеза. Відчуття я не можу просто передати, радість, що я вже можу гарненько ходить, що я можу спокійно по сходах пройтися.
Сергій хоче продовжити воювати, тому тренується на полігоні. Каже, зараз головне навчитися швидко ходити на протезі.
Сергій Євтушенко, боєць 3 окремої штурмової бригади ЗСУ:
Планую воювати далі, але я вже не знаю чи в мене вийде це. Буду бачити по реабілітації, як у мене піде реабілітація, як я буду ходити на протезі, чи зможу я там хоч трошки бігати, там присідати.
А ще Сергій хоче нарешті одружитися. Та мріє у майбутньому ще послужити Батьківщині.
Сергій Євтушенко, боєць 3 окремої штурмової бригади ЗСУ:
Одружитися планую. В мене є дівчина, вже давно пора, мені вже 35 років, а я ще одружений не був ні разу. До поранення була мрія отак, як знаєте, після Другої світової Ізраїль зробив Моссад, де вони виловлювали фашистів, нацистів, а у мене така мрія була - попасти десь в спецпідрозділ такий наш, щоб виловлювати москалів.
Попри поранення, Сергій вдячний, що пізнав на передовій справжню дружбу.
Сергій Євтушенко, боєць 3 окремої штурмової бригади ЗСУ:
З хлопцями їмо, грубо кажучи, з одної тарілки, коли ділимо там кусок хліба, коли разом стоїмо в наряді, і навіть ті прильоти танка, і ми сидимо в бліндажі, і ми розуміємо, що зараз гарненько стрельне, і ми двоє так і залишимося тут у бліндажі.
Сергій каже, найважче на війні - дізнаватися про корупцію та втрачати побратимів. Тому думками з кожним, хто б'ється за волю України.
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