Окупанти атакували Запоріжжя, пошкоджені багатоповерхівки (фото) [ Редагувати ]
У ніч на 22 серпня російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару пошкоджено кілька багатоповерхівок. Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.
Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя. Внаслідок вибухової хвилі отримали ушкодження 4 багатоповерхових будинки. Серед людей, на щастя, постраждалих немає.
Усі відповідні служби вже працюють. На місці розгорнуто намет міської ради. Комунальники "Запоріжремсервісу" почали затуляти вікна та паралельно з цим ведуть реєстрацію кількості пошкоджених вікон.
Очільник Запоріжжя попросив мешканців, чия оселя зазнала пошкоджень, звертатись за телефонами: 15-80 (зі стаціонарних) та на (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80; (095) 220 41 11; (067) 220 41 12 (з мобільних).
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