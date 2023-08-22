Завершити історичне для України будівництво планують у жовтні цього року.

Централізовану подачу питної води в домівки жителів Криворізького та Нікопольського районів обіцяють забезпечити вже у жовтні. Фахівці місцевого водоканалу запустили першу гілку водогону.

Нагадаю, після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, більше мільйона людей на Дніпропетровщині залишилися без води. Аби повернути централізоване водопостачання, в регіоні розпочалося масштабне будівництво магістрального водогону. Роботи йдуть мало не цілодобово. Подробиці далі - в сюжеті Олени Мендалюк.

Понад двісті працівників та майже сто одиниць техніки працюють щодня, аби якомога швидше відновити водопостачання у постраждалих після підриву Каховської ГЕС районах - Криворізькому та Нікопольському. 77 днів триває наймасштабніше за всю історію незалежної України будівництво магістрального водогону завдовжки 150 кілометрів. І ось перші результати - тестовий пуск першої гілки трубопроводу.

Олександр Коломійцев - начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури України у Дніпропетровській області:

Тисячі кубічних метрів їх потужність. 4 мегавати насоси. У нас таких 2 ділянки. Перша ділянка - це першого підйому, і друга ділянка - другого підйому, яка далі прокачує воду. Всього протяжність цього водоводу складає 16 кілометрів. Далі у нас йде зрошувальний канал. З каналу вода йде до південного водосховища.

Нині воду до Криворізького району подають з Південного водосховища, але лише 4 години на добу. Перша гілка водогону, яку щойно запустили, збільшить можливість подачі води як для населення, так і для промисловості.

Микола Лукашук - голова Дніпропетровської обласної ради:

Дніпропетровщина до повномасштабного вторгнення забезпечувала 10 відсотків ВВП, і велике навантаження йшло саме на Криворізький район, Кривий Ріг, "Арселор" та гірничий завод, які розташовані біля нашого міста. Що буде через 2-3 тижні? Вся система заповниться більш якісною водою, яка йде з Кресівського водосховища. І у наших мешканців Кривого Рогу вода буде якісніша, а нашим підприємства - це дозволить трохи зекономити гроші на реагентах.

Євген Ситниченко - начальник Криворізької районної військової адміністрації:

Питання якісної води зараз стоїть дуже гостро. З різних водойм набирається вода, і не завжди вона якісна. Цей проєкт забезпечить 100 % потребу всієї території району якісною водою.

Водогін Інгулець-Південне має протяжність 27 кілометрів. З них 16 - це нові труби. Паралельно продовжується будівництво іще двох гілок магістрального водогону та насосних станцій.

Валерій Вокарчук - представник компанії "Автомагістраль Південь":

Насосна станція буде мати 6 насосів, які будуть забезпечувати підйом на висоту 70 метрів, буде підіймати стовп води. Потужність взагалі магістрального водогону складає 400 тисяч кубічних метрів за добу, і інша насосна станція буде забезпечувати на решту протяжності цей об'єм води.

Загальна вартість водогону 13 мільярдів гривень. Фінансування іде лише з державного бюджету.

Мустафа Наєм - голова Державного агенства відновлення та розвитку інфраструктури України:

По всіх цих ділянках працюють зараз незалежні інженери-проєктанти, які мають визначити, чи дійсно вона була влаштована так, як потрібно, чи дійсно вартість відповідає тим матеріалам, які були закуплені. Після цього буде проведений незалежний аудит технічний, яким нас забезпечує USAID та оплачує його, що встановить, чи кожна копійка відповідає кошторисам.

Завершити історичне для України будівництво планують у жовтні цього року. І вже тоді більше мільйона жителів Криворізького та Нікопольського районів будуть із безперебійним постачанням як питної, так і технічної води.