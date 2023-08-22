У Московській області сили ППО збили два ударні безпілотники - в районі Красногорська та Часцов. Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянін.

У Красногорську уламки дрона пошкодили багатоповерхівку.

У 25-поверховому будинку пошкоджено фасад та вікна, також постраждали припарковані поруч автомобілі. Постраждалих немає.

Через атаку дронів знову було зупинено роботу московських аеропортів. Десятки рейсів скасовані та затримуються у "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво".

Міноборони рф повідомляє, що вночі ЗС рф відбили атаку шести безпілотників.

Два з них були знищені засобами протиповітряної оборони в Московській області, два - пригнічені засобами радіоелектронної боротьби в Брянській області, ще два - придушені засобами РЕБ на північному заході Криму.