На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за минулу добу четверо людей дістали поранення. Ворог здійснив 71 обстріл і випустив 356 снарядів. Зокрема по місту Херсон прилетіло 11 снарядів.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

"Берислав вчора потерпав від мінометних обстрілів, а також атака дронів була. Тому там зникло електропостачання, запрацювали у лікарнях і різних установах генератори. Енергетики одразу приступили до ліквідації наслідків цих обстрілів. Тому в деяких районах уже є світло, сьогодні будуть закінчувати.

Під обстрілами була і Станіславська громада. У Софіївці прилетів снаряд у будинок, де знаходилась літня жінка зі своїм сином. Сину 60, жінці 80 років. Отримали поранення середнього ступеня важкості, були госпіталізовані, сина відпустили на амбулаторне лікування.

Вчора близько 12-ї години була обстріляна Золота Балка, з дрону був скинутий вибуховий пристрій на чоловіка, він отримав поранення середнього ступеня важкості.

Загалом 356 снарядів різного типу випустили окупанти вчора по мирних населеним пунктам, по заводах.

Сьогодні зранку обстрілювали з РСЗО Херсон. Про постраждалих поки немає повідомлень, але багато займань. Наші рятувальники працювали з самого ранку, щоб загасили всі пожежі", - повідомив Олександр Толоконніков.