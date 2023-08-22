Окупанти обстріляли Херсон з "Градів", у місті багато пожеж - ОВА (відео) [ Редагувати ]
На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за минулу добу четверо людей дістали поранення. Ворог здійснив 71 обстріл і випустив 356 снарядів. Зокрема по місту Херсон прилетіло 11 снарядів.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
"Берислав вчора потерпав від мінометних обстрілів, а також атака дронів була. Тому там зникло електропостачання, запрацювали у лікарнях і різних установах генератори. Енергетики одразу приступили до ліквідації наслідків цих обстрілів. Тому в деяких районах уже є світло, сьогодні будуть закінчувати.
Під обстрілами була і Станіславська громада. У Софіївці прилетів снаряд у будинок, де знаходилась літня жінка зі своїм сином. Сину 60, жінці 80 років. Отримали поранення середнього ступеня важкості, були госпіталізовані, сина відпустили на амбулаторне лікування.
Вчора близько 12-ї години була обстріляна Золота Балка, з дрону був скинутий вибуховий пристрій на чоловіка, він отримав поранення середнього ступеня важкості.
Загалом 356 снарядів різного типу випустили окупанти вчора по мирних населеним пунктам, по заводах.
Сьогодні зранку обстрілювали з РСЗО Херсон. Про постраждалих поки немає повідомлень, але багато займань. Наші рятувальники працювали з самого ранку, щоб загасили всі пожежі", - повідомив Олександр Толоконніков.
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